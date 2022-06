Ein Haus, das sich selbst übertrifft

Manche Häuser sind so ungeheurlich ansprechend, dass man am liebsten die Koffer packen und direkt einziehen möchte. Ein solches Gebäude stellt euch homify heute vor. Das SGNW-Haus mit seinem atemberaubenden, progressiven Design liegt in Zimbali, Südafrika und wurde von Metropole Architects entworfen. Es beeindruckt mit avantgardistischen Linien und natürliche Materialien wie Stein, Holz und Wasser, die eine führende Rolle bei diesem Bauprojekt spielen. Durch die großzügige Verwendung von Glas gelang es den Architekten, die Innenräume perfekt in ihre natürliche Umgebung zu integrieren und dadurch das Wohlbefinden der Bewohner zu maximieren.

Seid ihr neugierig, dieses Prunkstück bis in seine hintersten Winkel zu erkunden? Dann schaut euch mit uns die schönen Bilder des Fotografen Pitcher Grant an. Ihr werdet beim Anblick dieses kühnen Designer-Hauses nicht mehr aus dem Staunen herauskommen.