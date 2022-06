Wenn es um das eigene Traumhaus geht, auf das man Jahre lang hinarbeitet, macht man ungern Abstriche. So ging es auch der Familie Werner, die sich auf einem beneidenswerten Grundstück in der Nähe von Bad Brückenau ihren ganz persönlichen Traum vom Eigenheim erfüllte. Diesen legten sie in die erfahrenen Hände unserer Experten von Albert-Haus. In Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Bauunternehmen entstand ein exklusives Einfamilienhaus im Villenstil, das wirklich keine Wünsche offen lässt und auf die individuellen Bedürfnisse und Ideen seiner Bewohner eingeht.