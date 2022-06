5 phänomenale Küchenverwandlungen zum Träumen

Was für eine Verwandlung! Die neue Küche nutzt jetzt ohne Abtrennung den gesamten Raum aus und wirkt so viel aufgeräumter und folgt einer klaren Linie. Der Boden wurde mit neuen Fliesen in Grau bedeckt und die Wände bekamen einen frischen Anstrich in Weiß. Die raffinierte Küche zeigt sich ebenfalls hauptsächlich in Weiß, wobei ein paar Fronten mit Holzmaserung in Hochglanzoptik aufwarten. Diese spannende Kombi verleiht dem geradlinigen Design Dynamik und bricht mit dem kühlen Flair auf.