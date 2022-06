Die passende Duschwand wählen – DAS solltet ihr beachten!

Duschtüren aus Glas oder Kunststoff sind widerstandsfähige und transparente Möglichkeiten, um eure Dusche in eine wohltuende Oase der Ruhe zu verwandeln. Zwar sind sie teurer als der Vorhang aus Stoff, aber dafür schützen sie auch das restliche Badezimmer garantiert vor Überschwemmungen und Schmutz. Je nach Badezimmer solltet ihr euch aber genau überliegen, ob ihr euch für Falt– Schiebe- oder Klapptüren im Badezimmer entscheidet.

Clever sind Klapptüren, die nach innen öffnen – so tropft das Wasser beim Verlassen der Dusche in die Wanne und nicht auf den Boden. Dasselbe gilt für praktische Schiebetüren, die sich am leichtesten öffnen lassen und sehr platzsparend sind. Falttüren sind praktisch für Personen, die auf der Suche nach einer Duschwand für die Badewanne sind. Denn diese können auch leicht entfernt werden, wenn ihr mal keine Lust auf eine Dusche, sondern lieber auf ein wohltuendes Bad habt.

Wichtig ist es, dass ihr bei allen Türvarianten auf Hygiene und Sauberkeit achtet. Denn in den Fugen, Ecken und Kanten setzen sich gerne Rückstände von Shampoo und Duschgel sowie Haare ab. Daher hat die regelmäßige und sehr gründliche Reinigung aller Ecken der Dusche höchste Priorität, denn nur so wird jeder Duschgang am Morgen zum absoluten Vergnügen!