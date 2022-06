Küchenerweiterung geplant? Werdet selbst zum Designer!

Da ihr nun einen Überblick über die genauen Dimensionen und die tragenden Wände in eurer Küche habt, könnt ihr mit der Kreation des neuen Designs beginnen. Damit ihr euch alles auch gut vorstellen könnt, ist es wichtig, dass ihr mit Papier und Stift arbeitet und direkt zeichnet, was euch so einfällt. Für diese Art der Planung müsst ihr natürlich keine ausgebildeten Innenarchitekten sein, hier kommt es vielmehr auf die Ideenfindung und die Suche nach weiteren Inspirationen an. Und klammert euch dabei auch nicht unbedingt an nur einem Layout fest! Versucht vielmehr zahlreiche Optionen zu berücksichtigen und diese zu zeichnen. Was ist euch in der Küche am wichtigsten? Welche Elemente dürfen auf keinen Fall fehlen? Was macht die Abendessen in eurer derzeitigen Küche so besonders? Welche Details sollten lieber nicht verändert werden?

Gerade Familien sollten auch gut über verfügbaren Stauraum nachdenken. Eine Speisekammer ist eine optimale Lösung, um die Einkäufe für die ganze Woche unterzubringen, aber auch hohe Schränke und Regale können genügend Platz bieten, um alle Lebensmittel praktisch zu verstauen. Lasst euch bei der Planung von Experten beraten, blättert in Magazinen und klickt euch durch Online-Blogs. So bekommt ihr ein Gefühl dafür, was möglich und leicht zu verwirklichen ist und was nicht!