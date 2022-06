7 Trend-Fliesen, die dein Zuhause ordentlich aufpeppen

Fliesen – wir alle kennen sie. Der Klassiker, meist in Weiß oder Beige, ist für seine unangefochtene Beliebtheit bekannt, ist er doch pflegeleicht und robust zugleich. Zuletzt konnte so manch einer den zumeist aus Keramik bestehenden Baustoff jedoch nicht mehr sehen. Zu kahl, zu eintönig, zu kalt, zu ausdruckslos… es fehlte teilweise einfach an Kreativität. Doch damit ist Schluss! Jetzt taucht der Klassiker mit individuellem Design, ausgefallenen Motiven und anderen Besonderheiten auf. Einfallslos sind die neuen Modelle keineswegs und wie auch ihr die neu interpretierten Kacheln in euren vier Wänden zum Blickfang werden lassen könnt, das verraten euch die folgenden Tipps.