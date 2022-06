Hacke und Spitze: Ballett-Shop in Berlin

Die Tanzschuhe werden in scheinbar schwebenden Metallboxen präsentiert und greifen so die Beschwingtheit des Balletts auf. Da man Alucontainer an sich allerdings eher mit Fabrikhallen als mit Tanzsälen in Verbindung bringt, brechen sie das stereotype Bild des Balletts ganz unerwartet auf. Der nette Nebeneffekt: Mit Wandvitrinen wie diesen muss Ballett nicht mehr nur als Mädchensport verschrien sein – hier fühlen sich auch Billy Elliots wohl.