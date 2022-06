Patchwork Fliesen: Der Mix macht's!

Mit Patchwork liegt man voll im Trend – und zwar nicht nur, was moderne Familienkonstellationen angeht, sondern auch in Sachen Einrichtung und Wohnraumgestaltung. Denn so kunterbunt das Leben ist, so aufregend mögen wir es auch in unseren vier Wänden. Wild gemixte Mustern und Farben machen sich ganz hervorragend an der Wand und auf dem Fußboden. Besonders angetan haben es uns die ausgefallenen Fliesen von Crafted Tiles, die sich nach Belieben zu einem kunterbunten Gesamtkunstwerk zusammenwürfeln lassen. Das Ergebnis: eine spannende Fläche, die Leben in die Bude bringt und gleichermaßen verspielt, fröhlich und stylish wirkt, egal, ob im Bad, in der Küche, auf Möbelstücken, auf dem Restaurantboden oder der Terrasse.