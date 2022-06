Das schwarze Haus

Wer das Glück hat, einmal einem Vortrag des Architekten Peter Haimerl zu lauschen, erfährt keine schnöde Vorstellung über realisierte Projekte, sondern taucht ein in eine andere Perspektive der Architektur. Die Rede ist von Staubmäusen, Matrizen und extravaganten Strukturen, die sich zu einem Ganzen entwickeln. Peter Haimerl betrachtet die Architektur aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und hat eine ganz spezielle und originelle Herangehensweise. Wer sich in seine Hände begibt, der bekommt nichts von der Stange, sondern etwas Einmaliges oder eine völlig unkonventionelle Lösung. Die Symbiose des sanften und doch zugleich extremen Umgangs mit bestehender Architektur ist unvergleichbar und voller Spannung.

So gestaltet es sich auch mit dem Haus, das wir euch heute vorstellen werden:

Hierbei handelt es sich um ein Siedlungshaus aus den 1930er Jahren im Stadtteil Krailing, in München. Während des zweiten Weltkrieges boten diese Häuser Familien ein Dach über dem Kopf und dienten in der Nachkriegszeit Ausgebombten oder Flüchtlingen als neuer Wohnraum. Ein Siedlungshaus wirkt auf den ersten Blick nicht sonderlich spannend. Der Aufbau ist unspektakulär: Ein einfacher Grundriss, anderthalb Geschosse und ein Grundstück mit einem relativ großen Garten, der zur Bestellung von Nutzpflanzen verwendet wurde. Die Bausubstanz ist zumeist relativ solide, der Grundriss praktisch und die Lage der Steildachhäuser in zentral gelegenen Teilen von Städten. Deshalb erkennen immer mehr Leute das Potenzial der kleinen Häuser und nehmen sich dieser sorgsam an.