Romantisches Blockhaus am See

Auch die Küche strahlt bodenständigen Country-Charme aus und lädt mit ganz viel Natürlichkeit und einer Prise Vintage zum Verweilen ein. Die Fronten im Landhausstil wurden in einem hellen Mintton gestrichen, was ihnen einen frischen, modernen Look verleiht. Auch in diesem Raum wurde nicht an Accessoires und Deko gespart, um für besonders viel Persönlichkeit und Wohnlichkeit zu sorgen.