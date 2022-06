Schickes Trendhaus

Wie ihr bestimmt wisst, können manchmal kleinste Details bei der Gestaltung eines Hauses einen großen Unterschied machen.

Im Falle des Hauses in Bedfordshire finden wir diese Details in den kontrastierenden Materialien, in der Position und Größe der Fenster sowie in der Inneneinrichtung und der Architektur selber wieder. Ungewöhnliche goldene Hängelampen, die wie Kapseln oder Kokons erscheinen, verhelfen dem Raum mit ihrem warmen Licht das zu sein, was ihr hier seht.