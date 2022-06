7 coole Ideen für den Gartenweg

Ein Garten steht für Natürlichkeit und bringt diese in Form von blühenden Pflanzen und leuchtenden Farben zum Ausdruck. Gerne darf es dabei auch wilder zugehen, besticht doch die Natürlichkeit gerade auch darin, dass die Natur so sein kann, wie sie ist. Inmitten einer wild wachsenden Wiese wurden Betonplatten zusammen mit Kieselsteinen nach einem gleichmäßigen Muster verlegt. Das hohe und sich in die Zwischenräume verirrende Gras nimmt diesem exakten Verlauf die Strenge, was diesen Weg nur noch charmanter aussehen lässt.