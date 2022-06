10 Sitzecken, die den Garten schöner machen

Mit einer schönen Ecke Garten und Vorgarten aufwerten? Wir zeigen euch wie!

Wenn ihr euren Garten gemütlich gestalten wollt, eignet sich insbesondere eine Sitzecke. Hier kann man zusammensitzen, man ist der Natur nahe und man kann vom Alltag abschalten. So unterschiedlich wie Gärten in Stil und Größe sind, so verschieden sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten von Gartensitzecken. In diesem Ideenbuch möchten wir euch ein paar Beispiele zeigen, wie ihr auch in eurem Garten eine solche Ecke einrichten könnt. Schaut euch unsere Tipps für eine Garten Sitzecke an. Egal ob große oder kleine Sitzecke, Sitzecken im Garten sind ein Geheimtipp. Mit unseren Hinweisen werdet auch ihr schon bald eine tolle Garten Sitzecke gestalten können.

