Ein altes Steinhaus erwacht aus dem Tiefschlaf

In der Küche gehen praktische Funktionalität und zeitgemäßes Design Hand in Hand. Dieser Bereich wurde durch und durch modern gestaltet, mit Geräten auf dem neuesten Stand der Technik, modernen Armaturen, jeder Menge Stauraum und einer trendy Kochinsel. Hier wurden Decke und Wände ganz normal verputzt, wobei die Rückwand in einem leuchtenden Rot den einzigen Farbakzent in dem ansonsten sehr dezent und natürlich gestalteten Raum darstellt.