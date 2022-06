Vom tristen Dachboden zur absoluten Traumwohnung

Heute zeigen wir euch, wie man aus einem tristen, heruntergekommenen Dachboden eine echte Traumwohnung machen kann. In Polen standen unsere Experten von superpozycja architekci vor der Aufgabe, das Dach eines Hauses auszubauen und in ein modernes, super stylishes und gemütliches Zuhause zu verwandeln. Wie sie diese Herausforderung gelöst haben, seht ihr auf den folgenden Bildern. Also, wir würden sofort einziehen. Ihr auch?