5 Gründe, warum man Containerhäuser einfach lieben muss

Ähnlich wie beim herkömmlichen Terrassenbau, kann man auch am Containerhaus eine Terrasse anbringen. Im Idealfall nutzt man dazu – sofern man, wie in diesem Beispiel von Ferraro Habitat, zwei Container übereinander hat – einfach das Dach des unteren und baut dort seine Terrasse drauf. Dann hat man sogar ein Luxusproblem in seiner Low-Budget-Hausvariante, denn die Terrasse ist gleich Balkon und vermittelt zusätzlich das aufregende Gefühl das Hausdach zu erklimmen.

Als Grundlage eignen sich in beiden Fällen einfache Holzpaletten bzw. Europaletten. Diese eigentlich rein praktischen Dinger sind in den letzten Jahren vor allem auf dem Wohneinrichtungsmarkt ein absoluter Dauerbrenner. Sie sind oft in Baumärkten Abfallprodukte und deshalb günstig zu haben. Außerdem sind sie sehr stabil, schließlich müssen sie schwere Waren tragen und dann wären da noch die diversen Einsatzmöglichkeiten. Sie können den Boden eurer Terrasse darstellen, oder ihr macht ein Sofa aus ihnen, oder vielleicht doch einen Tisch oder ein Regal?