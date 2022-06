Komfortabel Wohnen mit einer Prise Extravaganz

So schwierig eine Lage am Hang auch zu bebauen ist, so wird man doch meist mit einer tollen Aussicht belohnt. Das ist auch hier nicht anders. Auf dem nach Osten hin ansteigenden Gelände wurde das Haus so geplant, dass sich den Bewohnern an der Häuserzeile vorbei der Blick auf die Rheinebene eröffnet. Um diesen ausgiebig genießen zu können, richtete man im Obergeschoss einen Balkon ein.