7 Treppen mit WOW-Effekt

Denkt man genauer darüber nach, begegnen Wendeltreppen einem nicht so häufig wie der Klassiker in gerader Ausführung. Schon gar nicht in privaten Eigenheimen. Doch warum eigentlich nicht? So toll wie hier in den Raum integriert, bekommt die Treppe einen skulpturalen Moment verliehen. Setzt dabei auch auf ein filigranes Modell, um die Eleganz von Wendeltreppen zu unterstreichen.

Die Wendeltreppe hat es euch angetan? Weitere originelle Designs findet ihr hier.