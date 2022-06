Glas im Fokus: Die Möglichkeiten entdecken

Der Beruf des Glasbläsers ist faszinierend und gehört wohl zu den alten Berufen, die nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden werden. Denn auch wenn der Großteil unserer heutigen Trinkgläser maschinell hergestellt wird, entfalten Gläser, die nach alter Handwerkskunst traditionell hergestellt werden doch auch heutzutage noch ihren ganz eigenen Reiz. Und nicht nur das Ergebnis ist bewundernswert, sondern auch die Arbeit an sich. Wenn hartes Glas von Feuer zu einer zähen Masse geschmolzen und anschließend mit dem Mund in Form geblasen wird, hat das tatsächlich etwas Magisches. Ob in der Fabrik oder nach alter Handwerkskunst hergestellt – Gläser gehören zu unserem Alltag unabdingbar mit dazu. Und zu besonderen Anlässen stellen wir auch gerne mal besondere Exemplare auf den Tisch – so wie diese interessanten Cocktailgläser hier, die sowohl von der Form her als auch farblich zum echten Blickfang werden.