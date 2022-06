10 kunterbunte Wohnideen

Weiße Wände sind vielen Leuten viel zu langweilig. Warum sollte man auch so viel freie Fläche nicht nutzen, um sie spektakulär in Szene zu setzen? Farbenfrohe Tapeten gibt es viele. Ob man sich nun für bunte Streifen, Blumen, abstrakte Muster, Punkte oder Kleckse entscheidet, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen. Unser Tipp: Manchmal ist weniger doch mehr. Gerade in Räumen, in denen man sich oft und lange aufhält, kann ein knallbunter Komplett-Look an der Wand schnell zu viel werden. Lieber stattdessen nur eine Wand farbenfroh in Szene setzen – umso eindrucksvoller ist übrigens auch die Wirkung.