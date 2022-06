homify 360°: Casa Narigua in Mexiko

Die Idee hinter diesem einzigartigen Traumhaus in Nuevo León war, den Menschen wieder als Teil der Natur zu betrachten und somit samt Zuhause in ebendiese einzugliedern. Und zwar so, dass dabei so wenig wie möglich in die Umgebung eingegriffen wird, aber gleichzeitig den Ansprüchen des modernen Lebens und Wohnens genüge getan wird. Die Architektur sollte hier mit der Natur harmonieren, mit ihr sprechen und sie erweitern.

Dementsprechend sollten für die Errichtung des Hauses natürlich keine Bäume gefällt werden. Deshalb haben unsere Experten das Gebäude auf so wenig Grundfläche wie möglich in die Höhe gebaut und ein einzigartiges Gebilde aus drei sich so überlappenden Blöcken geschaffen, dass ein Großteil der Wohnfläche nun in der Luft hängt. Auf diese Weise erhebt sich die Casa Narigua majestätisch aus den Baumwipfeln um sie herum und befindet sich in friedlicher Koexistenz mit der Natur der Umgebung.