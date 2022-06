Frische Farbe im Wohnzimmer ganz ohne streichen

Das Sofa in Creme, der Teppich in Grau, die Wände in Weiß… Schlicht und zeitlos ist so eine Farbgebung ja, aber aufregend sieht anders aus. Euch ist euer Wohnzimmer zu trist und farblos, allerdings habt ihr auf Streichen und viel Aufwand gar keine Lust? Wir zeigen euch, wie ihr trotzdem Farbe ins Wohnzimmer holt. Ein paar simple Tricks können ganz schön was her machen und sind auch schnell wieder umgeändert, wenn die Lieblingsfarbe wechselt oder man sich satt gesehen hat.