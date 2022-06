Achtung! Mit welchem Material du deinem Ceranfeld schaden kannst

Baut ihr ein Haus oder renoviert ihr und plant eure Küche neu? Bevor wir euch Tipps geben, was gut für euren Herd mit Ceranfeld ist und was nicht, möchten wir euch anregen darüber nachzudenken, welches Kochfeld eigentlich das Beste für euch ist. Neben der Optik spielen hier natürlich auch Aspekte wie das Budget oder euer Kochverhalten eine große Rolle. Ob ihr euch für Induktion oder Ceran entscheidet, ist in erster Linie Geschmacksache. Ein Elektroherd mit Ceranfeld ist vermutlich die häufigste Herdart, die ihr antrefft und das hat einfache Gründe: Das Glaskeramik Kochfeld ist pflegeleicht, leicht zu bedienen und es sieht gut aus. Ein Induktionskochfeld reagiert schneller und zeichnet sich im Vergleich durch einen noch niedrigeren Energieverbrauch aus – jedoch braucht ihr ferromagnetische Töpfe, um diesen Herd nutzen zu können und moderne Modelle sind meist kostintensiver in der Anschaffung.

Im Fachgeschäft könnt ihr euch zusätzlich beraten lassen.