16 x Inspiration pur: Aus Chaos wird pure Eleganz

Heute führt uns unsere Reise nach Südkorea, genauer gesagt in die Stadt Changwon. Dort erwartete unsere Experten eine Wohnung in desaströsem Zustand: Chaotisch, überfüllt, altmodisch. Jede Menge Arbeit also für die Raumausstatter des koreanischen Studios AND COMPANY. Sie haben die Räume entrümpelt, komplett neu eingerichtet und so eine moderne und funktionale Wohnung für ein junges Paar mit Kind geschaffen: Mit zwei Schlafzimmern, einem Bad, einer Küche und einem Arbeitszimmer ist sie zwar nicht riesig, erfüllt aber dank der durchdachten Einrichtung alle Ansprüche und Wünsche. Ihr wollt den Vorher-Nachher-Vergleich? Dann los!