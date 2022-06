Überraschend: Verjüngungskur für eine klassische Villa

Das weitläufige Anwesen und der wundervolle Garten sind so gestaltet, dass sie den glücklichen Besitzern jeden beliebigen Wohnkomfort bieten. Auch die Lage ist äußerst glücklich gewählt: So bieten sich Wanderungen in die nahe gelegenen Wälder oder längere Erkundungstouren in die Region an, in der es viele Weinberge gib. Manchmal aber ist es einfach am schönsten, zu Hause zu bleiben und zu entspannen – die herrliche Terrasse bietet sich dafür nur zu gut an.