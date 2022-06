Dieses phänomenale Traumhaus wird dir den Tag retten

Whoah! We're going to Ibiza! Das würden wir am liebsten gut gelaunt singen, während wir mit gepackten Koffern am Flughafen warten. Doch die Realität sieht leider anders aus: Es ist ein Mittwoch wie jeder andere und worüber wir uns am meisten freuen, sind die paar Sonnenstrahlen, die unsere Nasenspitze kitzeln. Was allerdings bleibt, ist die Fantasie, die uns an die schönsten Orte der Welt bringen kann. Und einer davon ist für uns definitiv dieses Anwesen auf Ibiza. Von innen ist es schon extrem gemütlich, aber der Außenbereich toppt alles. Also los, diese paar Minuten Tagträumen solltet ihr euch gönnen…