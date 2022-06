Die erstaunliche Verwandlung einer düsteren Wohnung

Der Blick auf das alte Wohnzimmer zeigt das Potenzial, das in der Wohnung steckte. Dank großer Fensterreihen auf zwei Seiten gelangte jede Menge Tageslicht in den Raum, was damals aber nicht optimal ausgeschöpft und in Szene gesetzt wurde. Die dunklen Fensterrahmen und die ebenfalls düstere Gestaltung des Raumes ließen das Wohnzimmer schwer, eng und altbacken wirken. Mal sehen, was sich hier verändert hat…