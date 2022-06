Heruntergekommene Hütte wird Prachtstück

Es gibt viele Umstände, wie man an ein altes Haus gelangt. In die Jahre gekommene Häuser sind in der Regel preisgünstiger beim Kauf, ebenso kann es sein, ein altes Haus zu erben oder einfach schon lange in seinem Haus zu wohnen. Oft sind diese Bauten dann nicht gerade im besten Zustand. Aber keine Sorge, so schlecht die Aussichten auch sein mögen, heutzutage kann man fast jedes noch so heruntergekommene Gebäude komplett renovieren und ihm ein neues Leben schenken.

So geschehen auch in diesem Fall: Die Architekten von Casa Meva haben sich für die kleine, triste Hütte wirklich Erstaunliches einfallen lassen…