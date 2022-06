So gemütlich kann der Bauhausstil sein

Auch in den Fluren des Hauses zeigt sich keine Überraschung. Sie führen den puristischen Stil konsequent fort. Die strahlend weißen Wände reflektieren das natürliche Tageslicht, das durch die großen Fenster fällt und lassen den Innenraum des Einfamilienhauses noch großzügiger, heller und luftiger wirken. Damit der reduzierte Look nicht langweilig wird, sorgen der dunkle Boden und die warme Sperrholzdecke für Spannung im Entwurf. Das Holz wird hier in einer gemütlichen Sitzbank am Fenster wieder aufgegriffen.