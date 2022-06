Dieses Haus hat den Dreh raus

Das von den Experten mittels modernster 3D-Technik visualisierte und überaus real veranschaulichte Haus vereint die Ansprüche an modernes Wohnen in bester Weise. Die Fassade in Weiß sorgt für ein freundliches Aussehen und harmoniert gut mit der Holzverkleidung des kleineren Bauelementes. Für den zweistöckigen Bau wurde in der Grundform ein Kubus vorgesehen, wobei der Winkel der oberen Etage gegenüber der unteren verändert wurde. Das verleiht dem Haus seine charakteristischen Züge und sorgt für ein besonderes Äußeres.