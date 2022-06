Stadtwohnung in Lissabon

Wirft man einen Blick nach draußen wird es bereits grau und ungemütlich - der Herbst hält Einzug. Wie schön wäre es da, in den Süden zu fliehen, um noch ein wenig Sonne zu tanken. Für uns müsste es gar nicht der klassische Strandurlaub sein, eine Stadt am Meer würde uns bereits ausreichen. Wir denken da an die Hauptstadt von Portugal: Lissabon.

Kurz zur Architektur in Portugal:

Zu den vielleicht bekanntesten portugiesischen Architekten der zeitgenössischen Baugeschichte zählt Álvaro Siza Vieira. Er war unter anderem verantwortlich für den portugiesischen Pavillon auf der Expo 1998. Ein weiterer Meilenstein der portugiesischen modernen Architektur ist das ungewöhnliche Bauwerk des Restaurants Eleven, das wie ein Goldfischbecken aussieht und sich in einem Park befindet. Das Gebäude wurde von drei aufstrebenden Architekten gestaltet: João Correia, Cristina Santos Silva und Ana Menezes Cardoso. Den eigentlichen Charme von Lissabon üben aber die Unregelmäßigkeiten sowie der stetige Wechsel der Epochen aus, die anhand der Spannung zu architektonischen Höhepunkten führt. Die Fassaden der Häuser wurden mit aufwendig geschmiedeten Balkonen geschmückt, mit zierendem Fries versehen und äußerst bunt gestaltet. Einige der spektakulärsten und überschwänglichsten Baubeispiele des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts finden sich in Lissabon. Es sind also nicht nur die individuellen Gebäude, sondern auch der kollektive Einfluss, der so viele Architekturliebhaber begeistert. Wir besuchen heute eine Wohnung aus dem frühen 20. Jahrhundert, die trotz der behutsamen Modernisierung durch das Architekturbüro von Jose Adrião kein bisschen Charme einbüßen musste.