Küchen mit Charakter

Wenn wir uns durch die Küchenprojekte und -produkte unserer Experten klicken, gibt es dort reihenweise strahlend weiße Designerküchen zu entdecken – minimalistisch, puristisch, ohne jeglichen Schnickschnack, auf Hochglanz poliert und absolut glattgebügelt. Eine solche Küche hat natürlich ihren Reiz und wirkt in der entsprechenden Umgebung super stylish und elegant, aber nicht jeder kann mit diesem geglätteten Einheitslook etwas anfangen, so modern und schick er auch sein mag. Schließlich ist die Küche das Herz des Hauses und sprüht nur so vor Kreativität und Sinnlichkeit. Deshalb haben wir für all diejenigen unter euch, die auf individuellen Charme und Charakter stehen, mal ein paar ausgefallene Küchen zusammengesucht, die Spaß machen und die Persönlichkeit der Menschen widerspiegeln, die in ihnen kochen, leben und genießen.