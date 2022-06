Altes Stadthaus mit Knalleffekt

Schauen wir uns ein wenig in dem Haus um und blicken zunächst in das Esszimmer. Dieses befindet sich in der ersten Etage und ist zum ruhigen Garten ausgerichtet. Über geschosshohe Türen kann man die angrenzende Terrasse betreten. Ganz anders als es der Außenraum vermuten lassen würde, wird im Inneren das Thema der Schlichtheit verfolgt. Ausgewählte Möbel formen ein ruhiges Ambiente und passen sich bestens an den historischen Rahmen an, ohne künstlich zu wirken.