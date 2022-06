Kleine Ferienwohnung in der Stadt

​Der Flur wurde bewusst schlicht gestaltet, um den ohnehin kleinen Raum so freundlich und hell wie möglich wirken zu lassen. Eine intelligente Lösung sind die Glasfassungen über den Türen, so kann auch bei einer geschlossenen Tür Licht in den dahinterliegenden Wohn- und Schlafzimmer in den Eingangsbereich dringen. Viel Wert wurde auf die Verwendung natürlicher Materialien gelegt, wie wir an dem Holzboden und den Türrahmen sehen.