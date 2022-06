11 tolle Ideen für Naturstein im Garten

In Gärten, in denen es einen großen Höhenunterschied zu überwinden gilt, sind Natursteintreppen eine tolle Lösung. Sie verbinden nicht nur den oberen Bereich des Gartens mit dem unteren, sondern machen ganz nebenbei auch optisch eine Menge her. Besonders, wenn sie solche schönen Natursteinmauern mit dazwischen gelagerten, üppig bewachsenen Beeten an die Seite gestellt bekommen, wie in diesem englisch inspirierten Garten, den unsere Expertin Tina Brodkorb in Senden umgesetzt hat.