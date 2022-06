Bilderbuch der Farben für ein einzigartiges Wohnzimmer

Meeresbrise steht nicht nur für ein salziges Lüftchen, dass vom Wasser her weht. Es ist vielmehr auch ein Lebensgefühl. Dieses könnt ihr relativ einfach in euer Wohnzimmer holen. Dabei spielen vor allem Blautöne und Weiß in der farblichen Gestaltung eine essentielle Rolle. Dazu gesellt sich wunderbar Holz, am besten in heller Ausführung sowie mit einem gräulichen Schleier. Das spiegelt besonders gut Treibholz wider und macht eure Gestaltung dadurch so authentisch wie möglich. Natürlich könnt ihr auch auf Motive setzen und euch die Düne oder den Strand direkt in die Räumlichkeit holen. Dekorative Wohnaccessoires wie Lichter und Muscheln sowie Gräser runden die Gestaltung optimal ab. Und, hört ihr auch schon das Rauschen des Meeres?