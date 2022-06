Holz im Haus: 7 grandiose Ideen

Zum Abschluss unseres Artikels schauen wir noch in der Küche vorbei. Holz in der Küche verbinden viele Menschen auch heute noch mit altbackenen Landhausentwürfen. Doch der Landhausstil hat sich längst seines angestaubten Images entledigt und kommt heute deutlich moderner, frischer und zeitgemäßer daher. An die Stelle von massiven Möbeln, üppigen Schnörkeln und unmodischen Designs rücken gerade Linien, klare Formen und ein durchdachter, funktionaler Style und machen Holz in der Küche mehr als salonfähig.