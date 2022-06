homify 360°: Ein modernes Landhaus in Spanien

Im spanischen Becerril de la Sierra in der Nähe von Madrid steht ein ganz besonderes Haus, in das wir heute einen Blick werfen wollen. Das außergewöhnliche Merkmal des Hauses ist sein Dach, das sich auf einer Seite fast bis zum Boden neigt. Auf diese Weise hat man aus jeder Himmelsrichtung einen ganz anderen Blick auf das Haus, das neben seinem auffälligen Dach durch seine natürlichen Baumaterialien wie Holz und Naturstein besticht. Alles in allem entstand so ein modernes Zuhause mit einem originellen Look, das in Sachen Energieeffizienz auf dem neuesten Stand der Technik ist und optisch den rustikalen Landhausstil perfekt mit progressivem Design verbindet.