Clevere Ideen für mehr Stauraum

Nicht jeder hat zuhause Platz für ein komplettes Arbeitszimmer. Wenn man aber doch hin und wieder von zuhause aus arbeiten oder Papierkram erledigen muss und das nicht am Küchentisch tun will, ist so ein flexibler Arbeitsplatz eine super Alternative. Ihn kann man nach Belieben auftauchen und wieder verschwinden lassen und unauffällig und nahtlos in die Wohnumgebung integrieren, ohne dafür einen Extraplatz schaffen zu müssen.