Wie aus einer Bruchbude ein Ort zum Wohlfühlen wurde

Wie erwähnt, haben sich unsere Experten entschieden, die acht Gewölbe in der Grundstruktur des Gebäudes zu erhalten. Sie bieten jetzt als großformatige Fenster direkte Einblicke in die Räumlichkeiten und sorgen so für eine Verbindung von Außen- und Innenbereich. Mit viel Mühe und Sorgfalt wurde die Fassade komplett renoviert, wobei aber mit den architektonischen Grundzügen auch der historische Charme beibehalten wurde. Neu hinzugefügt wurde die hölzerne Überdachung sowie der Garten mit seinen angelegten Beeten. So wurde das Anwesen zu einem wohnlichen Schmuckstück, das dazu einlädt, entspannte Stunden zu verbringen.