​Radikale Verwandlung: Aus marode wird modern

Auf dem ersten Bild sehen wir, in welch schäbigem Zustand das Haus zu Beginn war, dann folgen der Verwandlungsprozess und das endgültige Ergebnis. So wird deutlich, wie radikal die Veränderung in Fassade und Grundstruktur waren. Das altbackene und marode Gebäude wurde komplett umgearbeitet und präsentiert sich jetzt im modernen und zeitlosen Stil. Darüber hinaus wurde der Dachboden zu einem eigenen Stockwerk ausgebaut: Dafür wurde dieser Bereich mit Betonsäulen und Platten verstärkt und es wurden Wände aus Hohlziegeln eingezogen.