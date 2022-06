Hell und luftig – dieses Haus ist ein Traum

Und schon finden wir uns in der wunderschönen Landhausküche des Baus wieder. Die Küche ist sehr geräumig und bietet viel Platz zum Kochen und Zubereiten. Die Küchenmöbel sind in einer praktischen L-Form positioniert und mit Liebe zum Detail gestaltet. Die Arbeitsfläche und der Spritzschutz am Herd sind aus schwarzem Granit gefertigt. Sie kontrastieren perfekt mit den blau verzierten Fliesen und dem hellen Holz der Küchenschränke. Zusammen ergeben die verschiedenen Farben und Materialien ein interessantes, leicht verspieltes Gesamtbild. Doch die Küche punktet nicht nur optisch, sondern auch mit einer tollen Ausstattung. So gibt es zum Beispiel einen Brotofen sowie einen Grill – zwei Geräte, die in einer Landhausküche mit gewissem Luxus nicht fehlen sollten.

Die Gestaltung der Küche in L-Form bewirkt, dass sie sich zum Wohnbereich hin öffnet. Kommunizieren mit den Gästen und ein zügiges Hin-und-her-Bewegen zwischen den verschiedenen Räumen ist so jederzeit möglich.