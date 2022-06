Stilvolles Apartment voller Charme

Heute begeben wir uns in das Zentrum von Rom. Das Apartment, das wir euch zeigen, befindet sich in einem der vielen prächtigen, repräsentativen Gebäude, die diese Gegend der italienischen Hauptstadt so prägen. Wer hier wohnt, muss einfach was von Stil und Architektur verstehen. Die Wohnung wurde in den 1950er Jahren errichtet und erhielt nun von den Experten des italienischen Architektur-Büros Mob Architects einen neuen Look. Nicht nur Stil und Farben wurden verändert, sondern auch die Raumaufteilung.

Wer einen Blick in das Apartment wirft, wird ziemlich bald feststellen, dass die Käufer über ein sehr feines Gespür für Design verfügen müssen. Auch einen gewisses kulturelles Interesse lässt sich anhand der Einrichtung ablesen. So gibt es nicht nur ein wundervolles Klavier und viele Designer-Möbel, sondern auch einen hervorragenden Weinkeller. Schon neugierig geworden? Dann macht euch bereit, die Tour durch die bezaubernde Wohnung beginnt jetzt.