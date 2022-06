Ideen für das Wochenende

Das Wochenende steht vor der Tür und ihr habt noch keinen Plan, was ihr machen wollt? Die Möglichkeiten sind vielfältig und dabei ist die Zeit doch so kurz. Aber man sollte es positiv sehen: Das Gute daran, eine wöchentliche Arbeitsroutine zu haben, ist, dass das Wochenende diesen heiligen und magischen Touch behält, der es so besonders macht. Wenn wir jeden Tag frei haben, verlieren wir irgendwann das Gefühl für die Tage und es wird egal, ob nun Montag oder Samstag ist. In einer Arbeitswoche jedoch ist bereits der Freitagmorgen etwas Besonderes, weil wir wissen, dass nach Feierabend das Wochenende anfängt: Wir können ausschlafen, im Bett frühstücken, einen Ausflug machen oder den ganzen Tag im Schlafanzug vor dem Fernseher sitzen, mit Freunden ausgehen oder mit dem Herzblatt romantisch essen – alles ohne an den Wecker am nächsten Morgen denken zu müssen. Das Wochenende ist zum Genießen da und wir bei homify wollen euch ein paar Anregungen geben, wie die Gestaltung der kommenden zwei Tage aussehen könnte.