Eine Welt voller Glamour und Eleganz

Nun werfen wir einen Blick in die Küche. Sie ist sehr kompakt und schlicht gehalten – einfach ein Raum, in dem Effizienz großgeschrieben wird. Neben der gewohnten Farbpalette von Weiß und Beige treten hier noch weitere Farben in Erscheinung. So springen die knallroten Küchenutensilien im offenen Wandschrank jedem gleich ins Auge. Auch die mintgrüne Essgruppe im Vordergrund ist ein gelungener farbiger Hingucker. Hier oder an der Kücheninsel ist genügend Platz für ein schnelles Frühstück oder ein Abendessen mit der Familie. Die große Lampe mit einem Schirm aus Milchglas taucht die Küche in ein angenehmes Licht.