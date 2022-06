Ein Haus, um die Seele baumeln zu lassen

Schon allein die Umgebung, in der sich das Gebäude befindet, lässt einen aufatmen. Sattes Grün, keine großen Straßen und der freie Blick in den Himmel – was will man mehr, um richtig zur Ruhe zu kommen?

Das Haus selbst bildet einen interessanten Gegensatz zur natürlichen Umgebung. Die Architektur ist außergewöhnlich modern, das heißt, von klaren, einfachen Linien geprägt. Als Farbe für die Fassade wurde ein dunkles Rotbraun gewählt, das in der portugiesischen Landschaft als natürlicher Farbton immer wieder in Erscheinung tritt. Neben der Farbe ist es auch die geringe Höhe des Gebäudes, die dazu führt, dass es sich trotz der modernen Erscheinung harmonisch in die Umgebung einfügt.

