Wohnen im Cottage-Stil

Wer wünscht sich nicht manchmal ein kleines Häuschen auf dem Land, in dem er sich nach der Arbeit oder am Wochenende zurückziehen kann? Dann heißt es: Adieu Alltagsstress, willkommen Entspannung! Wenn das Landhaus jedoch noch in weiter Ferne liegt, können wir uns mit dem Einrichtungsstil Cottage zumindest einen Hauch des idyllischen Landlebens in unsere vier Wände holen.

Der Begriff Cottage kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt soviel wie Hütte oder Häuschen. In England bezeichnet man damit kleine Häuser, die nicht unterkellert sind und nur über ein Erdgeschoss verfügen. Mittlerweile hat sich der ursprüngliche Charme dieser Gebäude und deren typischer Einrichtungsstil zu einem wahren Trend entwickelt. Angelehnt an den Landhausstil oder den Vintage-Look, erobert der Cottage-Stil heute die Wohnräume auf der ganzen Welt. Auch in Italien ist man seinem Zauber längst verfallen und hat in Bologna gleich eine ganze Wohnung im Cottage-Look eingerichtet.