10 fabelhafte Zimmer mit besonderem Reiz

Über den Wolken… Ja, so oder so ähnlich muss sich das wohl anfühlen, wenn man in diesem Bett nächtigt. Die Konstruktion von Expertenhand hat es einfach in sich. Die kleine Raumnische ermöglicht ein kompaktes Schlaf- und Wohnzimmer in einem, indem das Bett durch die an die Decken angebrachten Schienen verschoben werden kann. Das ermöglicht Schlafen in luftiger Höhe, was für ein besonderes Erlebnis sorgt. Platz zum Verstauen ist ebenso ausreichend vorhanden. Die dafür vorgesehenen Schränke fügen sich optimal in die Konstruktion ein und schließen gerade mit der oberen Treppenstufe ab.