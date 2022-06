Schlafen wie die Engel: Kinderbetten

Wenn die Kleinen größer werden, fangen sie an, ihre Kindergewohnheiten abzulegen. Das, was sie einst zum Lachen gebracht hat, finden sie jetzt lächerlich und auch die Möbel von früher gefallen plötzlich nicht mehr. Das ist der Moment, über eine Veränderung in ihrem Zimmer nachzudenken und das subjektive Gefühl in der Raumausstattung zu spiegeln: Sie sind jetzt keine Kinder mehr, sondern Jugendliche. Die fantasievollen Betten in ausgefallenen Formen oder voller bunter Motive gehören der Vergangenheit an und werden ersetzt von schlichteren und seriöseren Modellen, die jetzt und in Zukunft der Nachtruhe dienen werden. Es empfiehlt sich, zeitlose Möbelstücke anzuschaffen, welche unsere Kinder eventuell bei ihrem Auszug mitnehmen oder die problemlos auch von Besuch genutzt werden können – zum Beispiel, wenn wir nach Flüggewerden unseres Kükens das einstige Jugend- in ein Gästezimmer verwandeln. So wie dieses wunderschöne Bett aus Nussbaumholz. Der schlicht gehaltene Landhausstil passt sich gut in jedes Ambiente ein, auch in ein modernes Einrichtungsdesign. Kleine Details wie Dekorationsgegenstände, Gardinen oder die Bettwäsche können im Laufe der Zeit leicht immer wieder ausgetauscht werden, wenn sich der Geschmack der Heranwachsenden ändert.

