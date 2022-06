Farbgestaltung im Schlafzimmer zum Entspannen und Wohlfühlen

Egal, wie unterschiedlich wir sind, welchen Einrichtungsstil wir haben oder welche Farbe unsere Liebste ist – in unserem vier Wänden wollen wir uns wohl und geborgen fühlen. Das Schlafzimmer ist eines der wichtigsten Orte in unserem Zuhause: Hier tanken wir Kraft und erholen uns von einem anstrengenden Tag. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Schlafzimmer so gestalten, dass es Ruhe ausstrahlt und wir so richtig entspannen können. Farben wirken sich stark auf unser Wohlbefinden aus und bringen uns in die verschiedensten Stimmungen. Welche Farbgestaltung im Schlafzimmer Sinn macht, erfahrt ihr im folgenden Artikel.